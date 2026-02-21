Łomża Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Prokuratura Okręgowa w Łomży przedstawiła 10 zarzutów Cezaremu Cieślukowskiemu (zgodził się na publikację danych osobowych), przewodniczącemu Sejmiku Województwa Podlaskiego, który startował w wyborach samorządowych z listy PSL.

Z ustaleń wynika, że w latach 2013-2019 składał on fałszywe zeznania majątkowe, zaniżając zasoby pieniężne i akcje, a także trzykrotnie nie wpisując w oświadczeniu posiadania samochodu osobowego (obowiązek jest przy posiadaniu auta wartego ponad 10 tys. zł - przyp. red.).

Cezary Cieślukowski Źródło: Artyr Reszko/PAP

Nie przyznał się do winy

Dorota Leszczyńska, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łomży, mówi w rozmowie z tvn24.pl, że samorządowcowi grozi od sześciu miesięcy do ośmiu lat pozbawienia wolności.

- Był przesłuchiwany. Nie przyznał się do winy. Skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień - zaznacza.

Kwoty rzędu 520 tysięcy złotych

Podaje też kwoty, o których mowa.

- Za 2013 rok chodzi o ponad 38 tys. zł zasobów pieniężnych, za 2014 rok ponad 71 tys. zł i akcje na ponad 33 tys. zł, za 2015 rok - ponad 57 tys. zł i ponad 30 tys. zł akcji oraz (stan na koniec roku) ponad 206 tys. zł i akcje na ponad 24 tys. zł - wylicza.

Za 2016 rok chodzi natomiast o ponad 260 tys. zł i akcje na ponad 25 tys. zł, za 2017 rok - ponad 145 tys. zł i akcje na ponad 22 tys. zł, za 2018 - (stan na 16 września) ponad 321 tys. zł, ponad 17 tys. zł w akcjach, (stan na 20 grudnia) ponad 361 tys. zł, akcje na ponad 19 tys. zł oraz (stan na 31 grudnia) ponad 367 tys. zł i akcje na ponad 18 tys. zł.

- Ostatni czyn dotyczy 2019 roku. Chodzi o ponad 520 tys. zł i akcje na ponad 17 tys. zł - mówi prokurator.

Zapowiada, że złoży wyjaśnienia

Cezary Cieślukowski powiedział w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że jest niewinny. Dodał, że niedługo złoży w tej sprawie wyjaśnienia w prokuraturze.

- To jest ocena prokuratury. Mam czas na złożenie swoich wyjaśnień i z tego prawa zamierzam skorzystać, przygotuję takie wyjaśnienie dotyczące tych zarzutów - zaznaczył.

Jak dodał, sprawa była umorzona, ale niedawno została wznowiona. - Nie mam niczego do ukrycia - podkreślił Cieślukowski.

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Tomasz Mikulicz /tok