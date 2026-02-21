Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Białystok

Przewodniczący sejmiku z zarzutami składania fałszywych oświadczeń majątkowych

Cezary Cieślukowski
Łomża
Źródło: Google Earth
Miał podawać w oświadczeniach majątkowych niższe kwoty pieniędzy i akcji niż rzeczywiście zgromadził i trzy razy nie wpisać, że posiada samochód o wartości powyżej 10 tys. zł. Takie zarzuty mają śledczy z Łomży wobec Cezarego Cieślukowskiego, przewodniczącego Sejmiku Województwa Podlaskiego.

Prokuratura Okręgowa w Łomży przedstawiła 10 zarzutów Cezaremu Cieślukowskiemu (zgodził się na publikację danych osobowych), przewodniczącemu Sejmiku Województwa Podlaskiego, który startował w wyborach samorządowych z listy PSL.

Z ustaleń wynika, że w latach 2013-2019 składał on fałszywe zeznania majątkowe, zaniżając zasoby pieniężne i akcje, a także trzykrotnie nie wpisując w oświadczeniu posiadania samochodu osobowego (obowiązek jest przy posiadaniu auta wartego ponad 10 tys. zł - przyp. red.).

Cezary Cieślukowski
Cezary Cieślukowski
Źródło: Artyr Reszko/PAP

Nie przyznał się do winy

Dorota Leszczyńska, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łomży, mówi w rozmowie z tvn24.pl, że samorządowcowi grozi od sześciu miesięcy do ośmiu lat pozbawienia wolności.

- Był przesłuchiwany. Nie przyznał się do winy. Skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień - zaznacza.

Kwoty rzędu 520 tysięcy złotych

Podaje też kwoty, o których mowa.

- Za 2013 rok chodzi o ponad 38 tys. zł zasobów pieniężnych, za 2014 rok ponad 71 tys. zł i akcje na ponad 33 tys. zł, za 2015 rok - ponad 57 tys. zł i ponad 30 tys. zł akcji oraz (stan na koniec roku) ponad 206 tys. zł i akcje na ponad 24 tys. zł - wylicza.

Za 2016 rok chodzi natomiast o ponad 260 tys. zł i akcje na ponad 25 tys. zł, za 2017 rok - ponad 145 tys. zł i akcje na ponad 22 tys. zł, za 2018 - (stan na 16 września) ponad 321 tys. zł, ponad 17 tys. zł w akcjach, (stan na 20 grudnia) ponad 361 tys. zł, akcje na ponad 19 tys. zł oraz (stan na 31 grudnia) ponad 367 tys. zł i akcje na ponad 18 tys. zł.

- Ostatni czyn dotyczy 2019 roku. Chodzi o ponad 520 tys. zł i akcje na ponad 17 tys. zł - mówi prokurator.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Były samorządowiec oskarżony o molestowanie małoletnich. Jest termin procesu

Były samorządowiec oskarżony o molestowanie małoletnich. Jest termin procesu

WARSZAWA
Były szef NIK Marian Banaś z zarzutami

Były szef NIK Marian Banaś z zarzutami

Polska

Zapowiada, że złoży wyjaśnienia

Cezary Cieślukowski powiedział w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że jest niewinny. Dodał, że niedługo złoży w tej sprawie wyjaśnienia w prokuraturze.

- To jest ocena prokuratury. Mam czas na złożenie swoich wyjaśnień i z tego prawa zamierzam skorzystać, przygotuję takie wyjaśnienie dotyczące tych zarzutów - zaznaczył.

Jak dodał, sprawa była umorzona, ale niedawno została wznowiona. - Nie mam niczego do ukrycia - podkreślił Cieślukowski. 

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Tomasz Mikulicz /tok

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Artyr Reszko/PAP

Udostępnij:
Tagi:
Samorząd terytorialnyPodlaskiePolityka
Czytaj także:
Zimowa burza w Nowym Jorku
Gospodarka USA najsłabsza od lat. Trump wskazuje winowajców
BIZNES
Niedźwiedzice z zoo w Helsinkach wybudziły się bardzo wcześnie
Pęknięta rura wybudziła niedźwiedzie ze snu
METEO
Kompania Kurta
Ewakuacja "praktycznie niemożliwa". Pojechał tam reporter "Superwizjera"
Świat
Problem z ładowaniem autobusów elektrycznych
Mroźna zima wpłynęła na stołeczne autobusy elektryczne
WARSZAWA
Awaria rury ciepłowniczej w Krakowie
Pękła rura ciepłownicza. Słup pary wyższy od budynków
Kraków
Amy Coney Barrett i Donald Trump
Trumpowi postawili się jego nominaci
Świat
Książę Andrzej
Związki byłego księcia z Epsteinem. Policja zapowiada kolejne działania
Świat
imageTitle
O której godzinie gala mistrzów? Potwierdzona lista gwiazd
EUROSPORT
shutterstock_2622625347
Roszczenia firm po uchyleniu ceł Trumpa. Jakie są szanse na zwrot
BIZNES
Handel w Wólce Kosowskiej i akt oskarżenia (zdj. ilustracyjne)
Pranie brudnych pieniędzy, międzynarodowe transfery, milionowe zyski
WARSZAWA
imageTitle
Polka trafiona łyżwą w twarz. Nowe informacje
EUROSPORT
imageTitle
Allen znalazł patent na utytułowanego rywala. Ma półfinał Players Championship
EUROSPORT
Wędrówka strefy opadów marznących w sobotę nad Polską
Mapy opadów marznących
METEO
imageTitle
Dramat na trasie. "Najgorsze uczucie w życiu"
EUROSPORT
Wall Street, Nowy Jork
Amerykańskie indeksy w górę po decyzji w sprawie ceł
BIZNES
Zawalony most w dzielnicy La Libertad w Peru
Woda porwała mosty, wdarła się do domów. "Zostałem bez dachu nad głową"
METEO
imageTitle
Niespodziewana gwiazda igrzysk tym razem nie pobiega
EUROSPORT
Donald Trump zareagował na wyrok Sądu Najwyższego w sprawie ceł
Trump odpowiada. Ogłasza "globalną taryfę"
BIZNES
Świątynia Sagrada Familia w Barcelonie osiągnęła swoją maksymalną wysokość
Wyżej już nie będzie. "To historyczny dzień dla Barcelony"
Świat
Uszkodzenie rurociągu w Ukrainie doprowadził do stanu wyjątkowego na Słowacji
Stan wyjątkowy na Słowacji. To już nie tylko kryzys energetyczny
Fakty
Prezydent USA Donald Trump
Spór o cła USA, wypadek Polki, napięcie na Bliskim Wschodzie
Warto wiedzieć
Gołoledź, ślizgawica, ślisko, szklanka, lód, oblodzenie, opady marznące
Wracają ślizgawice. Alarmy dla większości kraju
METEO
Łukasz, Weronika i mała Alicja w "Nowym Początku"
"Nigdy bym nie pomyślał, że skończę na ulicy"
Katarzyna Pasikowska-Poczopko
imageTitle
Ostatnie brakujące złoto? Klaebo przed historyczną szansą
EUROSPORT
Śnieg, zima, opady
Początek weekendu ze zmienną aurą
METEO
imageTitle
Jednostronne starcie i triumf faworyta. Będzie finał marzeń
EUROSPORT
Michał Szczerba
Spór o SAFE. "Polska staje się producentem i partnerem"
Polska
znicz
Nie żyje profesor Ignacy Stanisław Fiut. "Człowiek legenda"
Polska
imageTitle
Przedostatni dzień zimowych igrzysk. Sobotnie starty Polaków
EUROSPORT
Donald J. Trump
Burza po decyzji sądu w USA. J.D. Vance: po prostu bezprawie
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica