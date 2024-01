Prezydent popierany przez PiS, wiceprezydent z PO i stanowcza reakcja zarządu regionu Platformy

czytaj dalej

Nie godzę się na profanację polskiego hymnu. To jest jedyna wspólna pieśń Polaków. Jeśli się jej używa do tego, żeby bronić przestępców odsiadujących karę, to jest to profanacja hymnu - mówił w "Kropce nad i" minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz pytany o to, czemu nie wstał, kiedy posłowie PiS zaintonowali we wtorek w Sejmie hymn państwowy.