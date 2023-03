Mężczyzna leżał na chodniku. Szybkie zgłoszenie i reakcja policjantów uratowały życie 35-latkowi. Nagranie

czytaj dalej

Skoro nie znalazłam głosu kobiety po trzydziestce, która mówiłaby o niepłodności i in vitro z perspektywy osoby, której wciąż nie udało się zajść w ciążę i może jej się to nie udać, to postawiłam użyć własnego - mówi Bovska. Artystka swoją pierwszą próbę in vitro podjęła siedem lat temu. - Gdyby temat niepłodności nie był tak przemilczany, to ludzie, którzy się z nim zmagają, mieliby o połowę mniej problemów - dodaje psycholożka Joanna Kot.