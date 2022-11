Pobili się o to, kto ma prowadzić samochód. Obaj spowodowali kolizje

Dwóch pijanych mężczyzn pobiło się w Łomży (woj. podlaskie) o to, kto ma prowadzić samochód. Obaj, jak informuje policja, mieli też w niedługich odstępach czasu spowodować tym samym autem kolizję. Podczas kontroli okazało się, że starszy jest poszukiwany do odbycia kary za jazdę pod wpływem alkoholu. Trafił do zakładu karnego, młodszy - do aresztu.