Nagrywał kobietę w szpitalnej toalecie

Łomża. Mężczyzna podglądał pacjentkę w szpitalnej toalecie

We wtorek rano dyżurny łomżyńskiej komendy otrzymał zgłoszenie, że w toalecie szpitala w Łomży mężczyzna nagrywał kobietę. Na miejscu policjanci zastali pracownika szpitala, zgłaszającą oraz 52-latka.

"Kobieta powiedziała policjantom, że gdy weszła do kabiny toalety, słyszała, że w drugiej kabinie jest osoba. Kiedy rozebrała się, zauważyła, że pod ścianą oddzielającą kabiny ktoś włożył telefon. Zorientowała się, że jest nagrywana, szybko wyszła z toalety i wezwała pracownika szpitala" - podała Komenda Miejska Policji w Łomży.

52-latek zaprzeczał. Nie chciał przyznać się do winy. Pokazał nawet policjantom galerię zdjęć w telefonie, chcąc udowodnić swoją niewinność. Okazało się jednak, że w folderze usuniętych multimediów wyświetlił się film, na którym znajdowała się nagrana kobieta.

Mężczyzna podglądał pacjentkę w szpitalnej toalecie Źródło: KMP w Łomży

Był karany za przestępstwa na tle seksualnym

"Pracownicy szpitala powiedzieli policjantom, że już wcześniej pacjenci zgłaszali podobne problemy. Dodatkowo w ściance oddzielającej kabiny wielokrotnie znajdowali wyżłobione dziury, które mogły służyć właśnie podglądaniu. Pracownicy na bieżąco naprawiali ubytki, jednak ktoś wciąż je tworzył" - poinformowała łomżyńska policja.

52-latek został zatrzymany. Trafił do aresztu. Jak się okazało, już wcześniej był karany za przestępstwa na tle seksualnym. Śledczy w zabezpieczonym telefonie znaleźli inne podobne nagrania, dlatego nie wykluczają rozszerzenia zarzutów.

"52-latek usłyszał już zarzut utrwalenia wizerunku nagiej osoby, za co grozi do pięciu lat pozbawienia wolności. Łomżyńscy policjanci wystąpili z wnioskiem do prokuratury o tymczasowy areszt. Prokurator zastosował wobec mężczyzny dozór policji oraz poręczenie majątkowe w wysokości pięciu tysięcy złotych" - przekazała Komenda Miejska Policji w Łomży.

Opracował Michał Malinowski

