Najpierw miał ukraść, a później poprosił o pomoc. Policja: był cały w błocie i śmierdział paliwem

28-latkowi grozi do 10 lat więzienia

28-latkowi grozi do 10 lat więzienia KMP Łomża

Policja: był cały w błocie i śmierdział paliwem

Rano jak gdyby nigdy nic, poszedł do robotników i poprosił o pomoc w wyciągnięciu pojazdu. Ci zgodzili się, ale widząc zerwane zabezpieczenia wlewu paliwa w spychaczu, zawiadomili policjantów.

Policja: był cały w błocie i śmierdział paliwem

28-latek trafił z placu budowy do policyjnego aresztu. W czwartek usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem. Zgodnie z Kodeksem karnym grozi za to do 10 lat pozbawienia wolności.