Podrzucał w mieście odpady, nagrała go fotopułapka

Krystyna Kurczab-Redlich, autorka książek o Rosji, w tym "Głową o mur Kremla", uważa, że obecne wydarzenia w Ukrainy, gdzie od 40 dni trwa rosyjska agresja, przypominają te podczas II wojny czeczeńskiej. - To jest przerażające, bo widziałam to samo. Takie same bomby próżniowe rozrywały ludzi, takie same bomby kasetowe spadały na ludzi - powiedziała w rozmowie z TVN24 wieloletnia korespondentka polskich mediów w Rosji.