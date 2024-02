Dziewczynka w oknie życia. "Chciałbym tej mamie podziękować"

Duszpasterz rodzin diecezji łomżyńskiej ksiądz Jacek Kotowski przekazał informację o pozostawieniu zdrowiej dziewczynki w oknie życia działającym przy klasztorze Sióstr Benedyktynek w Łomży (woj. podlaskie). Doszło do tego w grudniu, informacja została przekazana opinii publicznej z opóźnieniem ze względu na dobro dziecka.

Ksiądz Jacek Kotowski poinformował, że dziecko pozostawiono 12 grudnia ubiegłego roku. To zdrowa dziewczynka. Po wstępnym badaniu przez lekarzy, trafiła do pogotowia rodzinnego i rozpoczęła się procedura ustalania jej tożsamości i ewentualnej adopcji. Jak podał duchowny cytowany w poniedziałek przez łomżyńskie media, przekazanie informacji o dziecku pozostawionym przez matkę w oknie życia zostało opóźnione ze względu na dobro dziewczynki i zachowanie anonimowości całej sprawy.

- Rozumiem ból i trud tej matki, bo na pewno nie jest to łatwa decyzja. Ale za to, że to dziecko zostawiła w oknie życia, że w tej chwili jest ono w kochającej rodzinie, otoczone miłością, troską, ma zabezpieczone wszystkie potrzeby, chciałbym (...) tej mamie podziękować. Uspokoić jej sumienie, ale także jej taką niepewność i powiedzieć: dziecko jest bezpieczne, otoczone szacunkiem i troską - podkreślił duchowny w wypowiedzi dla publicznego Radia Białystok.