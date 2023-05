Chodził przez trzy dni z raną postrzałową. W końcu zgłosił się na ostry dyżur 

czytaj dalej

Posiedzenie Sejmu rozpoczęło się w środę od krytyki posłów opozycji pod adresem rządzących. - 750 dni hańby, 750 dni bez środków z Funduszu Odbudowy. Premier Morawiecki i minister Ziobro zachowują się jak chłopcy w krótkich spodenkach, obrażają się, a Polacy pieniędzy nie widzą - mówił przewodniczący klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski, który przyniósł na sejmową mównicę tablicę z hasłem "750 dni bez pieniędzy na KPO". Paulina Hennig-Kloska komentowała z kolei fakt niewpuszczenia osób z niepełnosprawnościami na posiedzenie sejmowej komisji. - To, co wczoraj zrobiliście na komisji, to hańba dla polskiego Sejmu - stwierdziła posłanka, przewodnicząca koła Polski 2050. Dyskutowano także o waloryzacji 500 plus. Poseł Konfederacji Michał Urbaniak mówił o zakazie stosowania niektórych produktów z tworzyw sztucznych.