Łomża. Pobili się skrzyżowaniu. Poszło o względy 17-latki Źródło: KMP Łomża

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Z ustaleń policji wynika, że 19-latek, jego 17-letnia dziewczyna oraz ich 16-letni kolega spotkali się obok jednego ze skrzyżowań w Łomży z 25-latkiem. 19-latek miał bowiem pretensję do 25-latka, że ten utrzymuje kontakty ze wspomnianą 17-latką. Wszyscy byli w trakcie rozmowy, kiedy 25-latek zauważył, że po drugiej stronie ulicy nadchodzi jeszcze jeden kolega 19-latka. Niespodziewanie ruszył z impetem w jego stronę.

- Jak nam później tłumaczył 25-latek, w obawie przed tym, że ten mężczyzna go zaatakuje, zrobił to pierwszy - mówi podkomisarz Karolina Wojciekian z Komendy Miejskiej Policji w Łomży.

Bili się na przejściu dla pieszych Źródło: KMP Łomża

Twierdził, że znalazł pałkę na chodniku, gdy szedł na spotkanie

Na filmie opublikowanym przez mundurowych widać, jak 25-latek podbiega do przechodzącego przez jezdnię mężczyzny i zaczyna bić go pięściami. Ten upada na asfalt, po chwili podnosi się i siada. W tym czasie 19-latek zaczął okładać 25-latka pałką.

- Był to drewniana pałka, którą - jak nam potem oświadczył - znalazł na chodniku, gdy szedł na spotkanie i zabrał ją ze sobą - informuje policjantka.

Twierdzi, że chciał ich tylko rozdzielić

Na nagraniu widać też, że w to wszystko włączył się też 16-letni kolega 19-latka, który powiedział później policji, że próbował rozdzielić walczących, bo przyszedł na spotkanie po to, aby czuwać nad jego pokojowym przebiegiem.

- Nie zauważyliśmy jednak, aby faktycznie próbował ich rozdzielać – zaznacza podkom. Wojciekian.

Obok jeździły samochody Źródło: KMP Łomża

Zatrzymali cztery osoby

Mundurowych wezwali przejeżdżających przez Plac Kościuszki kierowcy. Uczestnicy bójki na widok radiowozu zaczęli uciekać. Policja od razu zatrzymała 19 i 25-latka oraz 17-latkę. Funkcjonariusze dysponowali wizerunkiem 16-latka. Niespełna godzinę po zdarzeniu, również on został zatrzymany. Na razie nieuchwytny jest tylko mężczyzna, który przechodził przez przejście i został zaatakowany przez 25-latka.

- Był tu osobą pokrzywdzoną. Otrzymał cios i później nie brał udziału w bójce. Do tej pory się nie zgłosił, a pozostali nie chcieli powiedzieć, kim on jest - mówi policjantka.

Byli pijani

Wszyscy zatrzymani byli pijani. 17-latka miała w organizmie blisko półtora promila alkoholu, jej 19-letni partner - 2,5 promila, 25-latek - dwa, a 16-latek – ponad półtora promila. 17-latka tłumaczyła policjantom, że alkoholem częstował ją jej chłopak. Została przekazana pod opiekę matki.

16-latek trafił natomiast najpierw do Policyjnej Izby Dziecka, a jako że miał już wcześniej inne przewinienia, sąd dla nieletnich podjął decyzję o umieszczeniu go w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. Będzie wobec niego toczyło się postępowanie w sprawach dla nieletnich.

25-latek strzelał wcześniej z wiatrówki do taksówki i w okna mieszkania brata

Okazało się, że również 25-latek nie ma czystego konta i jest dobrze znany policjantom. W październiku ubiegłego roku strzelał bowiem z wiatrówki do taksówki, czym spowodował straty w wysokości 2 tys. zł.

"W grudniu 2025 roku również strzelał z wiatrówki, tym razem do okna mieszkania swojego brata powodując szkody wycenione na kwotę blisko 1,4 tys. zł." – czytamy w policyjnym komunikacie.

Oprócz tego policjanci prowadzą przeciwko niemu dwa postępowania w związku z groźbami, jakie miał kierować do swojego brata i znajomej. Ostatecznie 25-latek usłyszał łącznie pięć zarzutów, a sąd zdecydował o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci poręczenia majątkowego oraz dozoru policji.

Będą odpowiadać przed sądem Źródło: KMP Łomża

Za udział w bójce grozi do pięciu lat więzienia

Ostatni z zatrzymanych, 19-latek, usłyszał natomiast zarzut udziału w bójce. Tak jak pozostali będzie odpowiadać przed sądem.

Za udział w bójce Kodeks karny przewiduje od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności. Biorąc pod uwagę fakt, że czyn miał charakter chuligański, dolna granica zagrożenia będzie zwiększona o połowę.

OGLĄDAJ: Co dalej z KRS? Konferencja ministra sprawiedliwości

Tomasz Mikulicz