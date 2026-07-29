Białystok Pomiary drgań gruntu wskazywały, że pod ziemią coś się dzieje. Znaleźli przemytniczy tunel Tomasz Mikulicz |

Katarzyna Zdanowicz: cały czas musimy się doskonalić i zmieniać sposoby ochrony granicy Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Litewska Państwowa Służba Straży Granicznej

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- Cały czas musimy się doskonalić i zmieniać sposoby ochrony granicy, by robić to skutecznie. Sytuacja może się zmienić w każdej chwili - powiedziała przed kamerą TVN24 ppłk Katarzyna Zdanowicz, rzeczniczka Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.

Ostatnio polscy funkcjonariusze zostali poproszeni o pomoc przez swoich litewskich odpowiedników. Jak czytamy na stronie litewskiej Państwowej Służby Straży Granicznej, w pobliżu jednej z wsi w rejonie orańskim tuż przy litewsko-białoruskiej granicy odkryty został tunel.

Znaleziony został tunel Źródło zdjęcia: Litewska Państwowa Służba Straży Granicznej

Migranci jeszcze nie zdążyli z niego skorzystać

Na trop trafili litewscy pogranicznicy, którzy na podstawie badań drgań gruntu ustalili, że pod ziemią coś się dzieje. Poproszeni o pomoc polscy funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, przywieźli ze sobą specjalistyczny sprzęt do poszukiwania tuneli.

Po dokonaniu odwiertów znaleźli tunel prowadzący z Białorusi. Migranci nie zdążyli z niego skorzystać, nie miał bowiem jeszcze wyjścia po litewskiej stronie.

- Sytuacja na granicy może zmienić się w każdej chwili. Ostatniej doby mieliśmy 21 prób nielegalnego przekroczenia granicy, a od dłuższego już czasu praktycznie ich nie było - powiedziała nam ppłk Zdanowicz.

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Operacja "Śluza" - kryzys wywołany przez Łukaszenkę

Kryzys migracyjny na granicach Białorusi z Polską, Litwą i Łotwą został wywołany przez Alaksandra Łukaszenkę, który jest oskarżany o prowadzenie wojny hybrydowej. Polega ona na zorganizowanym przerzucie migrantów na terytorium Polski, Litwy i Łotwy. Łukaszenka w ciągu ponad 31 lat swoich rządów nieraz straszył Europę osłabieniem kontroli granic.

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Akcję ściągania migrantów na Białoruś z Bliskiego Wschodu czy Afryki, by wywołać kryzys migracyjny, opisał na swoim blogu już wcześniej dziennikarz białoruskiego opozycyjnego kanału Nexta Tadeusz Giczan. Wyjaśniał, że białoruskie służby prowadzą w ten sposób wymyśloną przed 10 laty operację "Śluza". Pod pozorem wycieczek do Mińska, obiecując przerzucenie do Europy Zachodniej, reżim Łukaszenki sprowadził tysiące migrantów na Białoruś. Następnie przewozi ich na granice państw UE, gdzie służby białoruskie zmuszają ich, by je nielegalnie przekraczali. Ta operacja wciąż trwa.

Organizacje niosące pomoc humanitarną na granicy polsko-białoruskiej twierdzą, że pomimo zmiany rządów w Polsce wobec migrantów nadal łamane jest prawo. Przekonują, że mają udokumentowane przypadki wyrzucania za granicę z Białorusią osób, które wyraźnie i w obecności wolontariuszy prosiły o ochronę międzynarodową.

Czytaj więcej w tvn24.pl: Kryzys na granicy polsko-białoruskiej