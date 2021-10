Runął dach płonącego kurnika, a jedna ze ścian przewróciła się na strażaka

czytaj dalej

Decyzja Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niezgodności niektórych przepisów Traktatu o UE z polskim prawem to atak na Unię Europejską - ocenił francuski minister do spraw europejskich Clement Beaune. - To jest bardzo poważne. De facto istnieje ryzyko wyjścia z Unii Europejskiej - wskazał. Dodał, że nie życzy Polsce wyjścia ze Wspólnoty. Szef dyplomacji Luksemburga Jean Asselborn ocenił, że "rozwój sytuacji w Polsce jest bardzo niepokojący". - Polski rząd igra z ogniem - powiedział. Szef europejskiej dyplomacji Josep Borrell zwrócił uwagę, że "jednym z filarów Unii Europejskiej jest nadrzędność unijnego prawa".