Dostał telefon od sąsiada, od razu pojechał na miejsce

- Sąsiad zadzwonił do mnie jakoś około godziny 14 i powiadomił mnie, że po polach spaceruje stado żubrów. Wziąłem szybko rower, no i pojechałem we wskazane przez niego miejsce. Nie spodziewałem się, że będzie ich tak wiele. Jak stały to naliczyłem ich około 30. To ogromne stado, które cały czas się rozrasta. Wśród dorosłych osobników było wiele młodych - opowiadał.