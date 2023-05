W klubie fitness zapaliła się bieżnia. 27-latka trafiła do szpitala

czytaj dalej

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek podtrzymał, że będzie "rewidował swoje decyzje finansowe" w stosunku do instytucji, z którą związana jest profesor Barbara Engelking, po jej słowach o postawach Polaków w obliczu Holokaustu. Ponad tysiąc naukowców zaprotestowało przeciwko "pogróżkom i finansowemu szantażowi" ze strony ministra. - Widziałem nazwiska, analizujemy, z jakich uczelni to jest i będziemy na to reagować - zapowiedział minister.