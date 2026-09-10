Białystok Przeszedł na emeryturę i nie dzierżawi już ziemi. Dostał do zapłaty 50 razy wyższy podatek Tomasz Mikulicz |

Henryk Fiłonowicz: za mną stoi stodoła, którą musiałbym rozebrać, żeby nie płacić tak dużych podatków Źródło wideo: tvn24.pl Źródło zdj. gł.: tvn24.pl

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- Nie ma żadnej litości – płać i koniec. A gdy trzeba pokazać, jak państwo pomaga seniorom, to proszę bardzo – są kwiatki, są przemowy. I seniora znajdziecie, dla którego kwiatki się wręcza. Tylko to wszystko za moje pieniądze. A wy wystawiacie pierś do medalu i twarz do kamery jacy to jesteście dobrzy. Panowie politycy - to do was mówię – powiedział przed naszą kamerą Henryk Fiłonowicz z miejscowości Łaźnie w podbiałostockiej gminie Supraśl.

Przez lata dzierżawił od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa ponad dwa hektary ziemi. Przestał ze względu na wiek i w związku z tym, że podupadł na zdrowiu. Została mu jedynie licząca 0,7 hektara posesja, na której ma dom oraz budynki gospodarcze.

Żeby nie płacić podatku musiały rozebrać stodołę Źródło zdjęcia: tvn24.pl

Rolnik: to jakaś komedia, pozostaje mi tylko rozebrać stodołę

Jako że działka ma mniej niż hektar, pan Henryk nie jest już w świetle przepisów rolnikiem, stąd też nie obowiązuje go zwolnienie z podatku od nieruchomości jeśli chodzi o budynki gospodarcze. O ile do tej pory płacił jedynie ponad 30 zł za dom, i to się nie zmieniło, to za stodołę i szopę naliczono mu teraz prawie 1,5 tys. zł. Czyli po 8,17 zł za metr kwadratowy przy ponad 179 metrach, które zajmują te budynki. Stawki zostały uchwalone przez radę gminy i są niższe niż maksymalne 12 zł za mkw, które samorząd może przyjąć.

- Zwiększono mi jednak podatek o 50 razy. Tylko dlatego, że poszedłem na emeryturę, bo nie miałem siły dalej pracować i przestałem być rolnikiem. A byłbym nim gdybym dokupił trzy tysiące metrów i wtedy bym nie płacił. To jakaś komedia. Pozostaje mi rozebrać budynki gospodarcze. Tylko gdzie będę wtedy trzymał chociażby drewno na opał? – rozkłada ręce nasz rozmówca.

Podatek za dom to jedynie ponad 30 zł rocznie Źródło zdjęcia: tvn24.pl

Burmistrz zaproponował dzierżawę półhektarowej łąki

Pokazuje nam swoje rachunki za zakupy w aptece. Raz wydał ponad 370, a raz ponad 440 zł. – Nie mam pieniędzy na takie podatki – mówi.

Gdy poszedł z tym do urzędu gminy burmistrz zaproponował mu dzierżawę półhektarowej łąki w, oddalonym od Łaźni o 15 kilometrów, Supraślu.

- Wtedy byłbym już rolnikiem i nie płaciłbym 1,5 tys. zł podatku, a 500 zł rocznie za dzierżawę. Chociaż burmistrz powiedział, że nie musiałbym nawet tej łąki kosić, to stwierdziłem, że nie chcę tak kombinować. Najlepiej gdyby emerytowani rolnicy w całej Polsce byli zwolnieni z podatku od nieruchomości – opowiada.

Ma też szopę Źródło zdjęcia: tvn24.pl

Poseł PiS chce zmian w prawie

Udał się więc na dyżur do byłego ministra edukacji, a obecnie posła PiS Dariusza Piontkowskiego, który obiecał mu, że zajmie się sprawą.

- Zgłosiłem to kolegom z PiS zasiadającym w komisji rolnictwa. Rolnicy, którzy przeszli na emeryturę i mają działki o metrażu nawet poniżej hektara powinni być zwolnieni z podatku, tak jak wtedy, gdy byli rolnikami – mówi poseł.

Minister rolnictwa: bardzo łatwo wprowadza się zmiany będąc w opozycji

Pytany o to Stefan Krajewski, minister rolnictwa z PSL, komentuje że PiS miało osiem długich lat, aby wprowadzić takie przepisy.

– Bardzo łatwo wprowadza się zmiany będąc w opozycji. Trzeba jednak pamiętać, że każda zmiana, która niweluje wpływy do budżetu, powoduje to, że w budżecie brakuje pieniędzy na różne rzeczy. Takich osób jak ten pan pewnie znalazłyby się w całym kraju tysiące – mówi.

Prawnik: trzeba by dobrze napisać taką ustawę

Pytany o to prof. Rafał Dowgier z Katedry Prawa Podatkowego Uniwersytetu w Białymstoku mówi, że jeśli ustawodawca zdecydowałby się na wprowadzenie takich zmian, rząd musiałby dołożyć pieniędzy samorządom, żeby zniwelować poniesione straty. Podatki od nieruchomości trafiają wszak w całości do poszczególnych gmin.

- Tworząc taką ustawę, trzeba by ją dobrze napisać. Bo są bogaci ludzie z miasta, którzy kupują sobie na wsi siedliska. Zwolnienie z podatku wszystkich w czambuł sprawiłoby, że skorzystałby na tym zarówno biedny rolnik – emeryt, jak i przysłowiowy biznesmen z miasta – zaznacza.

Trzyma pod dachem stodoły drewno na opał Źródło zdjęcia: tvn24.pl

Burmistrz może umorzyć podatek

Wskazuje też, że w obowiązującym stanie prawnym jest możliwość, aby osoby takie jak pan Henryk nie płaciły podatku, jeśli ich na to nie stać.

- Wójt, burmistrz bądź prezydent może indywidualną decyzją umorzyć mieszkańcowi podatek. O ile jest ku temu ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny – podkreśla prof. Dowgier.

Burmistrz twierdzi, że mógłby spotkać się z zarzutem przekroczenia kompetencji

Pytany o to Radosław Dobrowolski, burmistrz Supraśla, mówi nam, że takie umorzenia stosuje się w sytuacjach losowych, gdy na przykład komuś spłonie gospodarstwo.

- W tym przypadku nic takiego nie miało miejsca. Gdybym umorzył podatek mógłbym spotkać się z zarzutem przekroczenia kompetencji. Chciałem pójść temu panu rękę proponując dzierżawę półhektarowej łąki, on jednak odmówił – zaznacza burmistrz.

Pan Henryk ostatecznie zapłacił 1,5 tys. zł, skarżąc się wcześniej na wysokość podatku do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Nic jednak nie wskórał. Podatek został bowiem wymierzony prawidłowo i zgodnie z prawem.