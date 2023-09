Lasy Państwowe chcą znieść ochronę fragmentu Puszczy Białowieskiej. Protestują ekolodzy

Lasy Państwowe projekt zmian stref popierają

- Jeśli my wejdziemy z wycinkami do Puszczy Białowieskiej to się okaże, że jesteśmy barbarzyńcami, którzy nie rozumieją świata. Puszcza Białowieska nie jest lasem, w którym można cokolwiek wycinać i cokolwiek strefować. To jest 0,6 powierzchni lasów w Polsce. Jak my mamy dyskutować w ogóle o ochronie polskich lasów, jeżeli na tak małym i cennym obszarze chcemy dokonywać jakiejś wycinki? – zastanawia się przyrodnik Adam Wajrak.