Nazwali most imieniem Krzysztofa Jurgiela z PiS. "Pomógł nam, gdy był ministrem rolnictwa"

Krzysztof Jurgiel, polityk Prawa i Sprawiedliwości, były minister rolnictwa, a obecnie europoseł, został patronem mostu w miejscowości Łaś Toczyłowo w województwie podlaskim. "Mieszkańcy, w taki właśnie sposób postanowili podziękować za moje wsparcie w rozwiązaniu problemu komunikacyjnego w gminie" - poinformował Jurgiel w mediach społecznościowych. Na zdjęciach widzimy go w towarzystwie wójta gminy, który mówi nam, że mieszkańcy chcieli w ten sposób podziękować za pomoc w odbudowie mostu.

"Ludzie to nie fejk? Jurgiela uhonorowali?", "Aż się zaniepokoiłem i odruchowo spojrzałem w internety czy on żyje. No ale jest na zdjęciach przecież" - między innymi takie komentarze pojawiły się w mediach społecznościowych pod przesyłanym przez internautów wpisem europosła Krzysztofa Jurgiela, który sam pochwalił się tym, że w sobotę uczestniczył z żoną w "niecodziennej uroczystości".