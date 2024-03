To było nietypowe zgłoszenie. Mieszkaniec Łap zawiadomił policję, że zatrzymał mężczyznę, który próbował włamać się do jego mieszkania.

Upadł, zbiegając ze schodów

Okazało się, że to 61-letni białostoczanin. Trafił od razu do policyjnego aresztu. Usłyszał już zarzut usiłowania kradzieży z włamaniem, za co grozi do 10 lat pozbawienia wolności.