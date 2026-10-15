Białystok Odprowadził córkę na przystanek, nagle usłyszał huk Tomasz Mikulicz |

Sierżant sztabowy Jacek Wilczyński: zapytałem, czy spożywał alkohol. Stwierdził, że nie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: KMP Białystok

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

- Usłyszałem pisk opon i huk. Zobaczyłem, jak samochód odbija się od barierek i zatrzymuje się na pasie zieleni – powiedział przed kamerą TVN24 sierżant sztabowy Jacek Wilczyński z Komisariatu Policji w Łapach.

Był po służbie. Odprowadził właśnie córkę na przystanek. Od razu pobiegł sprawdzić, co się stało. Z auta wysiadł kierowca.

Zniszczył znaki na wysepce ronda Źródło zdjęcia: KMP Białystok

Twierdził, że nie pił

- Zapytałem, czy pił alkohol. Stwierdził, że nie. Jego wypowiedź była mało przekonująca, bo ewidentnie czuć było silną woń alkoholu, a jego mowa nie była zbyt składna - dodał policjant.

Kierowca wjechał na przejście dla pieszych, a potem przejechał przez wysepkę na rondzie, gdzie zniszczył stojące tam znaki. Na koniec zatrzymał się na przydrożnych barierkach.

Świadkowie wypadku zadzwonili na 112. Tymczasem mężczyzna - po tym jak sierż. szt. Wilczyński powiedział mu, że jest policjantem - próbował uciec. Funkcjonariusz przytrzymał go do czasu przyjazdu patrolu.

Zatrzymał się na barierkach Źródło zdjęcia: TVN24

Grozi mu do pięciu lat więzienia

- Moje przypuszczenia co do spożywania przez niego alkoholu potwierdziły się. Miał w wydychanym powietrzu 1,17 miligrama, co oznacza prawie dwa i pół promila – powiedział nam policjant.

42-latek ma też sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Trafił do policyjnej celi, a jego pojazd odjechał na lawecie na policyjny parking. Za niestosowanie się do sądowego zakazu grozi mu do pięciu lat pozbawienia wolności.