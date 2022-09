Bez oddziału dziecięcego w szpitalu w Łapach. Najbliższy jest oddalony o 30 kilometrów

W szpitalu w Łapach (Podlasie) oddział dziecięcy, który miał zostać otwarty we wrześniu, pozostanie zamknięty. Problemem jest brak jednego lekarza. Dyrekcja już wystąpiła do wojewody o przedłużenie czasu na znalezienie pediatry do grudnia.

Początkowo dyrekcja miała nadzieję, że do września uda się znaleźć lekarza, ale już wiadomo, że to się nie uda. Władze placówki już wystąpiły z wnioskiem do wojewody o przedłużenie zamknięcia do grudnia.