Zauważył przy lesie białego daniela. "Nagrałem go, bo piękno przyrody należy pokazywać"

- Pierwszy raz w życiu zdarzyło mi się oglądać taki widok. Nagrałem to, bo piękno przyrody należy pokazywać - mówi Marek Jarosz, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Surażu.

Na początku myślał, że to sarna

- Gdy przyjrzałem się bliżej, okazało się że jeden z osobników jest biały. Na początku myślałem, że to sarna. Później jednak zorientowałem się, że chodzi o daniela - opowiada.

Zastanawia się, skąd wzięły się daniele w tym okolicach. - Może przyszły z terenu Puszczy Białowieskiej, o ile tam występują? To około 80 kilometrów stąd, ale kto wie - rozważa.

Ekspert: być może uciekły z jakiejś hodowli, w Puszczy Białowieskiej ich nie ma

- Te, o których mowa być może uciekły z jakiejś hodowli. A tych jest sporo. Już przed wiekami daniele były hodowane w ogrodach należących do arystokratów (tak było chociażby przy Pałacu Branickich w Białymstoku - red.) - podkreśla.

Jeśli chodzi o białe daniele to doniesienia o obserwacji takich osobników płyną z różnych części Polski.

- Nie należą więc one do rzadkości - mówi profesor.

Dodaje, że jeśli chodzi o białe daniele to nie mamy tu do czynienia ze zjawiskiem albinizmu. Do tego potrzebne jest nie tylko białe umaszczenie, ale też inne cechy, jak na przykład czerwone oczy.