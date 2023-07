Ludzki szkielet na rozbudowywanym boisku

Służby konserwatorskie trafiły na kolejne szczątki

"Z dokonanych obserwacji wynika, że mamy tu do czynienia z dwoma pochówkami ludzkimi, które złożone były w wąskich jamach grobowych (ok. 0,5 m szerokości), usytuowanych równolegle do siebie, a których stropy rysowały się na profilu wykopu na głębokości ok. 1m." – czytamy na profilu facebookowym Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

"Jedna zmarła w wieku dorosłym (przypuszczalnie ok. 30-40 lat), a druga była znacznie młodsza (ok. 10-20 lat)" – głosi post.

Cmentarz funcjonował przed 1453 rokiem

- Przypuszczamy, że mamy tu do czynienia z najstarszym w Łabuniach cmentarzem, który został założony w XII-XIII lub XIV wieku i funkcjonował do czasu erygowania tu pierwszej parafii, co nastąpiło w 1435 roku. Po tej dacie w miejscowości zaczął funkcjonować cmentarz przykościelny, na którym pochówki odbywały się aż do końca XVIII wieku, kiedy to powstała – istniejąca do dziś – nekropolia zlokalizowana już poza terenem zabudowań – zaznacza Wiesław Koman.