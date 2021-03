Miał przewozić gwoździe, ale nie znaleźli nawet jednego. Był za to inny ładunek

Według dokumentów przewozowych miał to być transport gwoździ. Ładunek został poddany szczegółowej kontroli. Okazało się, że w ogóle nie było tam gwoździ. Były za papierosy z białoruskimi znakami akcyzy.

650 tysięcy paczek papierosów próbował nielegalnie wwieźć do Polski białoruski kierowca ciężarówki, skontrolowany przez Krajową Administrację Skarbową na przejściu w Kuźnicy (Podlaskie). Wartość przemytu służba celno-skarbowa szacuje na ponad 9,5 miliona złotych.

Poddana celnej kontroli ciężarówka wjeżdżała do Polski przez polsko-białoruskie drogowe przejście graniczne w Kuźnicy. Zgodnie z dokumentami przedstawionymi przez kierowcę, miał to być transport gwoździ. Ładunek został prześwietlony urządzeniem RTG, a potem poddany szczegółowej kontroli - okazało się, że w ogóle nie było tam gwoździ, a przemyt papierosów z białoruskimi znakami akcyzy.

Łącznie było to 650 tysięcy paczek o wartości ponad 9,5 miliona złotych. Podejrzany o przemyt 45-letni kierowca, obywatel Białorusi, został aresztowany na trzy miesiące. Grozi mu nawet do 10 lat więzienia.

Niespełna trzy tygodnie temu w Kuźnicy KAS i Straż Graniczna zatrzymały wspólnie największy - pod względem ilości i wartości - przemyt papierosów udaremniony na polskich przejściach granicznych. W dwóch ciężarówkach wjeżdżających do kraju razem, było to łącznie ponad 1,8 mln paczek papierosów; deklarowanym ładunkiem miały być deski. Wartość tej kontrabandy została oszacowana na blisko 27,6 mln zł. Gdyby towar trafił do nielegalnej sprzedaży, Skarb Państwa straciłby ponad 44,8 mln zł.