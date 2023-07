Woda podmyła drogę wzdłuż Bugu. Żołnierze montują tymczasowy most

Ma 39 metrów długości i sześć metrów szerokości, może udźwignąć do 80 ton - to tymczasowy most, który w Kuzawce (woj. lubelskim) ustawiają żołnierze. Pod koniec maja, w czasie ulewy, woda podmyła drogę wojewódzką numer 816, przez co w jezdni powstała ogromna wyrwa. Z tymczasowego rozwiązania kierowcy będą korzystać przez co najmniej dwa lata.

- "Nadbużanka" to najdłuższa droga wojewódzka w Lubelskiem. Liczy 160 kilometrów i biegnie wzdłuż Bugu. 26 maja w naszej gminie była ogromna ulewa. Istniejący w miejscowości Kuzawka przepust nie był w stanie odebrać wody, która przez kilka godzin spływała z okolicznych pól. W jezdni powstała ogromna wyrwa - relacjonował Arkadiusz Misztal, wójt gminy Sławatycze.

We wtorek (25 lipca) żołnierze z batalionu drogowo-mostowego z Jednostki Wojskowej Nr 3248 z Dęblina rozpoczęli ustawianie tu tymczasowego mostu.

Woda z pól podmyła, podczas ulewy, drogę. Powstała ogromna wyrwa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie

Teraz most tymczasowy. Później przetarg na docelową konstrukcję

- Teraz, gdy formalności zostały już załatwione, most powstaje bardzo szybko. Ma być gotowy dziś wieczorem lub jutro rano - powiedział nam w środę Kamil Jakubowski z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie.

Dodał, że docelowo ma tu powstać nowy przepust bądź most, w zależności, na który z tych obiektów inżynieryjnych uda się uzyskać decyzję środowiskową.

- Sądzę, że formalności mogą potrwać około półtora roku i pod koniec 2024 roku ogłoszony zostanie przetarg na budowę. Jeśli wszystko dobrze pójdzie, inwestycja będzie mogła ruszyć za jakieś dwa lata - podkreślił Jakubowski.

Żołnierze montują most Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie

Na razie mieszkańcy i turyści będą korzystać z tymczasowego mostu.

- To dobra wiadomość. Także dla pielgrzymów, którzy jeżdżą tędy do sanktuarium w Kodniu czy też do klasztoru w Jabłecznej. Z drogi korzystają też żołnierze. Łączy ona cztery przejścia graniczne - w Terespolu, Sławatyczach, Berdyszczach i Zosinie - a nawet i pięć, bo w Terespolu jest też przejście kolejowe - opisał wójt.

Do tej pory trzeba było jeździć przez pole rolnika, który na to pozwolił

Dodał, że przez ostatnie miesiące kierowcy mieli wyznaczone objazdy - 12 kilometrów w jezdną stronę.

- A tą trasą uczniowie dojeżdżają do szkół we Włodawie, a pacjenci do tamtejszego szpitala. Na szczęście jeden z okolicznych rolników udostępnił swoje pole, więc auta czy ciągniki nie musiały korzystać z objazdu, ale autokar z pielgrzymami czy ciężarówka wjechać tam nie mogła. Stąd też bardzo się cieszymy, że ten most tu powstał - podkreślił samorządowiec.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:tm/tam

Źródło: tvn24.pl