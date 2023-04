Skradzione ferrari odnalezione. Auto jest warte 1,2 miliona złotych

Do zdarzenia doszło 8 kwietnia na terenie drogowego przejścia granicznego w Kukurykach. Na kierunku wyjazdowym z Polski funkcjonariusz Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z Placówki w Terespolu zatrzymał do kontroli 28-letniego obywatela Białorusi .

Odzyskali samochody o wartości ponad pięciu milionów złotych

Jest to też jeden z najdroższych i najszybszych samochodów typu coupe produkowanych na świecie. Kierowca tego pojazdu ma do dyspozycji moc 600 koni mechanicznych. Dzięki temu auto przyspiesza do 100 kilometrów na godzinę w 3,5 sekundy. Prędkość maksymalna tego pojazdu to 320 kilometrów na godzinę.