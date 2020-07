Ciężarówka przewróciła się na bok. Z naczepy wysypała się chemia domowa

Na drodze krajowej nr 2 w okolicach Krzewicy (Lubelskie) kierowca ciężarówki stracił panowanie nad pojazdem i zjechał do rowu. Pojazd przewrócił się na bok i zablokował drogę. Z naczepy wysypała się zawartość - chemia gospodarcza w małych opakowaniach; rozszczelnił się także zbiornik paliwa.

Do zdarzenia doszło chwilę po godzinie 9 rano. Na razie nie wiadomo, co było jego przyczyną, wyjaśnianiem okoliczności zajmie się policja. Strażacy na miejscu przekazują, że kierowca ciężarówki stracił panowanie nad pojazdem i zjechał do rowu.