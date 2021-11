"Rzucali kamieniami i kawałkami drewna. Jeden z żołnierzy doznał obrażeń głowy"

W środę (24 listopada) rano Staż Graniczna poinformowała, że minionej doby zanotowano 267 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. Na odcinkach ochranianych przez placówki SG w Dubiczach Cerkiewnych oraz w Mielniku doszło do prób forsowania granicy przez grupy agresywnych cudzoziemców. - Jeden żołnierz został poszkodowany podczas nocnego ataku - przekazała rzecznik Straży Granicznej ppor. Anna Michalska.

"Wszystkie osoby zostały zatrzymane"

Następnie około 23.30 kolejna grupa ok. 30 osób atakowała polskie służby i żołnierzy. - Poza kamieniami, kawałkami drewna rzucali oni petardami hukowymi. Grupie tej udało się przejść na terytorium Polski, jednak wszystkie osoby zostały zatrzymane, pouczone o konieczności opuszczenia terytorium naszego kraju, a następnie doprowadzone do linii granicznej – zapewniła rzecznik SG.

Dwie osoby w szpitalu

W wyniku tych ataków na terytorium Polski udało się przedostać ponad 100-osobowej grupie. - Z naszych ustaleń wynika, że byli to głównie obywatele Iraku. Wszystkie te osoby zostały zatrzymane zaraz przy linii granicy, pouczone o obowiązku opuszczenia terytorium Polski i doprowadzone do granicy – oznajmiła.

Dwie z zatrzymanych osób na terytorium Polski uskarżały się na zły stan zdrowia. - To dwaj obywatele Iraku. Jeden z mężczyzn mówił, że boli go noga, drugi twierdził, że źle się czuje. Została do nich wezwana pomoc medyczna. Przewieziono ich do szpitala. Te osoby są w dobrym stanie zdrowia i nic nie zagraża ich zdrowiu i życiu – poinformowała Michalska.