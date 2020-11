Przyrodę fotografuje od piętnastu lat, ale tak duże stado żubrów zobaczył pierwszy raz w życiu

- Naliczyłem ich 95. Największe stado, jakie do tej pory widziałem, miało 30-40 osobników. Choć mam informację, że w zeszłym roku widziano w tym miejscu aż 140 żubrów - mówi fotograf Krzysztof Podgórzak, który przesłał zdjęcia na Kontakt24.

- Trochę się przestraszyłem, bo ta większa część ruszyła nagle pędem w kierunku pobliskiego pola. Co prawda nie w moją stronę, ale do samochodu miałem jakieś 300 metrów, więc nie zdążyłbym uciec. Na szczęście żubry zrobiły tylko "zakole" i po chwili się zatrzymały. W pobliżu zauważyłem stado saren, które zostało prawdopodobnie spłoszone przez wilka, co mogło sprowokować żubry - opowiada Krzysztof Podgórzak.