Archeolodzy byli w najstarszej polskiej piramidzie. Krypta jest znacznie głębsza niż sądzili

Krypa sięga nawet 2,8 metra

W krypcie ma nie być szczątków

Trafiono na płytkę ceramiczną z przełomu XVI i XVII wieku

- Trudno powiedzieć jak to się stało, że się tam znalazła. Możemy domniemywać, że takimi płytkami była wykładana posadzka krypty lub jakiś inny element architektury grobowca. Ta odkryta została zapewne uszkodzona i jako "odrzut" trafiła do jednej z warstw zasypującej fundament - zastanawia się archeolog.

Zabytki z epoki brązu

- Zabytki te zapewne pochodzą ze starszych obiektów zniszczonych przy budowie mauzoleum. Spodziewałem się, że uda się odnaleźć tu również jakieś obiekty wczesnośredniowieczne, co mogłoby korespondować z tym, że kilka lat temu – przy wykorzystaniu skaningu laserowego – odkryto, że w pobliżu wieży istniały niegdyś dwa wały. Moim zdaniem należy to wiązać z faktem, że w czasach osadnictwa przedchrześcijańskiego z IX i początków X wieku wzniesienie, na którym stoi dziś wieża pełniło prawdopodobnie funkcję wiecową. To tu osadnicy spotykali się na wiecach i podejmowali ważne decyzje. Czy tak było? Mam nadzieję, że pokażą to kolejne badania – mówi dr Grochecki.