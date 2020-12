Przepłynęli Bug na dmuchanych kółkach. Na brzegu czekali na nich pogranicznicy

Cała czwórka w rękach pograniczników

- Po dopłynięciu do polskiego brzegu przebrali się w suche ubrania i zamierzali jak najszybciej oddalić się w głąb kraju. W tym momencie do akcji wkroczyli funkcjonariusze, którzy zatrzymali całą czwórkę - mówi porucznik Dariusz Sienicki, rzecznik Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Co ciekawe, mężczyźni użyli do przeprawy przez Bug dmuchanych kółek do zabawy w wodzie. - Przyznali się do nielegalnego przekroczenia granicy i zeznali, iż powodem ich wędrówki była chęć przedostania się na zachód Europy – zaznacza porucznik Sienicki.