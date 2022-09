Mieszkańcy maleńkiej wsi na Podlasiu gościli księcia, który właśnie został królem

Tydzień trwały przygotowania do dnia, który do teraz jest jednym z najważniejszych w historii Kruszynian, maleńkiej wioski zamieszkiwanej przez społeczność tatarską. - Sprawdzano kwestie bezpieczeństwa, tradycyjne dania robiliśmy pod okiem sanepidu - opowiada Bronisław Talkowski, przewodniczący Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej. - Zapowiadano, że to będzie bardzo formalne spotkanie na dystans, ale ostatecznie było inaczej - wspomina Maksymilian Witczak, który gościł w domu syna Elżbiety II, obecnego króla Karola III.