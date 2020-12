Po polu jeździł ciągnik bez kierowcy. Gonił go pijany rolnik

Nie spodziewał się, że ciągnik jest na trzecim biegu

Na miejscu okazało się, że 36-letni mieszkaniec gminy Krasnystaw odpalił swój ciągnik, nie wsiadając do niego (to ciągnik starego typu). Nie spodziewał się, że pojazd ma włączony trzeci bieg. Gdy go uruchomił, ciągnik wraz z podpiętą przyczepą zaczął jechać w kierunku pól uprawnych. Mężczyzna nie mógł go dogonić.