Był pijany i wjechał do rowu. Przez "bardzo trudne warunki" cysternę podnieśli dopiero następnego dnia

czytaj dalej

Jacek Kurski rozpoczął pracę jako Alternate Executive Director szwajcarsko-polskiej konstytuanty w Grupie Banku Światowego w Waszyngtonie. Jest to suwerenna decyzja prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego - mówił w programie "Kawa na ławę" w TVN24 Paweł Szrot, szef Gabinetu Prezydenta RP. Posłanka PiS Mirosława Stachowiak-Różecka przyznała, że nie wie, czy to jest dobra decyzja. - Po czynach poznamy Jacka Kurskiego w tej branży - zaznaczyła. Posłowie opozycji zwracali uwagę na brak kompetencji Jacka Kurskiego do sprawowania tego stanowiska w Banku Światowym.