W zbożu znaleziono ciało. Mężczyzna mógł zostać zaaktakowany przez te same psy, które zagryzły rowerzystę

We wsi Krępa (województwo lubelskie) na polu znaleziono ciało ze śladami pogryzień przez psy. Jak mówił w TVN24 nadkomisarz Andrzej Fijołek z lubelskiej policji, funkcjonariusze przypuszczają, że 67-latek został zagryziony przez te same psy, które w sobotę rzuciły się na 48-letniego rowerzystę. Prokuratura jest ostrożniejsza. - Na razie nie zostało jednoznacznie stwierdzone, czy rzeczywiście to zdarzenie ma bezpośredni związek z poprzednim - zastrzega prokurator Krzysztof Sokół z Lubartowa.

W nocy z czwartku na piątek (28/29 lipca) we wsi Krępa (gmina Jeziorzany) znaleziono ciało 67-letniego mężczyzny. Leżało w zbożu. Miało ślady pogryzień przez psy. To niedaleko od miejsca - wsi Skarbiciesz - gdzie w sobotę, 22 lipca, przy drodze gruntowej znaleziono ciało 48-letniego rowerzysty. Policja przypuszcza, że w przypadku obu tych zdarzeń chodzi o te same zwierzęta.

Przy ciele leżała kosa

- Na ciało natknęli się ludzie, którzy szli w nocy na polowanie. Wstępne oględziny wskazują, że mężczyzna około tygodnia temu został zaatakowany prawdopodobnie przez te same psy. Tak przynajmniej świadczą pozostawione tam ślady - powiedział w piątek (29 lipca) w rozmowie telefonicznej na antenie TVN24 nadkomisarz Andrzej Fijołek, rzecznik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie.

Ciało zostało przekazane do sekcji. To 67-letni mężczyzna. - Wszystko na to wskazuje, że został zaatakowany jako pierwszy. Ciało znajdowało się w niedostępnym miejscu. Obok mężczyzny leżała kosa. Najprawdopodobniej wyszedł na pole, aby kosić zboże - opowiadał nadkom. Fijołek. Dodał, że mężczyzna został zaatakowany niedaleko posesji, z której psy uciekły.

Prokuratura: na razie brak jednoznacznych ustaleń

- Ciało zostało znalezione w dosyć bliskiej odległości od miejsca, skąd miały uciec psy, które zagryzły mężczyznę, którego zwłoki zostały odnalezione jako pierwsze. Na razie nie zostało jednak jednoznacznie stwierdzone, czy rzeczywiście to zdarzenie ma bezpośredni związek z poprzednim - zastrzega Krzysztof Sokół, zastępca prokuratora rejonowego w Lubartowie.

Dodaje, że prokuratura ustala przyczyny i okoliczności śmierci mężczyzny.

- Od tego zależą dalsze czynności. Oczywiście w postępowaniu będzie badanie, czy zgon miał związek z pogryzieniem przez psy, a jeżeli tak, to czy były to te same psy. Na razie brak jest jednoznacznych ustaleń w tym zakresie - zaznacza prokurator.

Na poniedziałek na godzinę 9 zaplanowana jest sekcja 67-latka.

Jednego odstrzelili, drugi uciekł. Policja: z całą pewnością zwierzę już nie żyje

Po znalezieniu ciała w sobotę jeden z czworonogów został odstrzelony przez policjantów, drugi postrzelony. - Do tej pory nie udało się nam odnaleźć ciała tego psa. Wszystko działo się jednak w weekend, pies został postrzelony, więc z całą pewnością już nie żyje - ocenił policjant.

62-letni właściciel czworonogów usłyszał wówczas zarzuty. Sąd nie zgodził się na tymczasowy areszt. Prokuratura złożyła zażalenie na tę decyzję już w czwartek, przed odnalezieniem kolejnego ciała.

Nadkomisarz Fijołek powiedział, że właściciel początkowo twierdził, że nie miał takich psów, że miał zupełnie inne i że mu zdechły. - Dzielnicowa zauważyła jednak na jego posesji świeże ślady łap i nie dała się zwieść tym tłumaczeniom. Mężczyzna został zatrzymany i się przyznał. Jednak w swoich wyjaśnieniach mataczył. Na początku twierdził, że psy uciekły mu kilka tygodni temu, ale ich nie szukał i nikomu tego nie zgłosił. Później w zeznaniach twierdził, że uciekły mu tydzień temu - opowiadał policjant.

Na pytanie, czy w okolicach były zgłaszane jakieś zaginięcia, odparł że mundurowi to weryfikują. - Mamy głęboką nadzieję, że są to jedyne ofiary tych psów - zaznaczył nadkom. Fijołek.

Są wstępne wyniki sekcji 48-latka

W czwartek prokuratura poinformowała, że są wstępne wyniki sekcji mężczyzny, którego ciało zostało znalezione jako pierwsze.

- Prawdopodobną przyczyną zgonu było wykrwawienie z powodu przegryzienia tętnicy udowej. Czekamy na pisemną opinię - poinformowała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Lublinie Agnieszka Kępka.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:tm//rzw

Źródło: TVN24, PAP