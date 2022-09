To nie psy przyczyniły się do śmierci 67-latka, którego ciało znaleziono w zbożu. Wykluczyła to sekcja i badania genetyczne

Jak wynika z badań materiału genetycznego, to nie agresywny owczarek belgijski, który w lipcu został zastrzelony przez policję, przyczynił się do śmierci 67-latka, którego ciało znaleziono na polu we wsi Krępa (województwo lubelskie). Sekcja zwłok w ogóle wykluczyła hipotezę, że to atak psów był przyczyną śmierci mężczyzny.