Mężczyzna znaleziony w zbożu nie zmarł po ataku psów. Są wstępne wyniki sekcji zwłok

Na ciele mężczyzny, którego znaleziono na polu we wsi Krępa (województwo lubelskie), nie ma obrażeń wskazujących na to, że do zgonu doszło po ataku psów - przekazuje prokuratura badająca okoliczności zdarzenia. Początkowo policja podejrzewała, że 67-latka mogły pogryźć te same czworonogi, które doprowadziły do śmierci 48-letniego rowerzysty. Przyczyna śmierci 67-latka jest wciąż nieznana, ale - na tym etapie - śledczy wykluczyli udział osób trzecich.