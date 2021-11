Blisko dwieście lat kryły się pod warstwami farby

Zakończył się najważniejszy etap prac konserwatorskich przy elewacji kościoła świętego Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie (województwo lubelskie). Front świątyni ma niemal identyczny wygląd, jak w XVIII wieku. Tak bogato zdobione świątynne pilastry, gzymsy i obramowania okien to we współczesnej Polsce rzadkość.

Kolorowe zdobienia odkryli w zeszłym roku robotnicy, pracujący przy odnawianiu elewacji frontowej. Kiedy okazało się, że to fragmenty oryginalnych XVIII-wiecznych polichromii, służby konserwatorskie stwierdziły, że odkrycie jest bezprecedensowe.

- Jeśli chodzi o kolory, to dominuje różowy, złoty, żółty i zielony. Wśród malowideł najwięcej jest motywów roślinnych. Bogato zdobione są też pilastry, gzymsy i obramowania okien. Taki wygląd kościelnej elewacji to we współczesnej Polsce rzadkość. Można ją porównać tylko ze świątynią w Świętej Lipce – mówił w sierpniu, w rozmowie z tvn24.pl, Paweł Wira, kierownik chełmskiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie.