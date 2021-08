Pod warstwą tynku kryły się XVIII-wieczne polichromie. Przywracają świątyni dawny wygląd

Taki wygląd kościelnej elewacji to we współczesnej Polsce rzadkość

- Jeśli chodzi o kolory, to dominuje różowy, złoty, żółty i zielony. Wśród malowideł najwięcej jest motywów roślinnych. Bogato zdobione są też pilastry, gzymsy i obramowania okien. Taki wygląd kościelnej elewacji to we współczesnej Polsce rzadkość. Można ją porównać tylko ze świątynią w Świętej Lipce – twierdzi Paweł Wira, kierownik chełmskiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie.

Kolorowa elewacja istniała jeszcze w latach 20. XIX wieku

- W latach 50. XIX wieku doszło też w kościele do katastrofy budowlanej. Do wnętrza świątyni runęła olbrzymia kopuła, co odcisnęło oczywiście piętno również na stanie ścian kościoła, które niektórych miejscach popękały. Budynek był też w czasie I i II wojny światowej ostrzelany. Na elewacji do dziś zachowały się ślady. Podobno w 1944 roku na jednej z wierz kościoła ulokował się niemiecki snajper, w którego kierunku strzelali żołnierze wkraczającej do miasta Armii Czerwonej – opowiada cytowany na wstępie Paweł Wira.