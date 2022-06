Otworzyli drzwi ciężarówki, kierowca wypadł z kabiny

czytaj dalej

- Profesor Wojciech Roszkowski skrócił ten cytat tak, by on nie szokował. Z tego, co wiem wydawnictwo już to poprawiło - poinformował w piątek szef MEiN Przemysław Czarnek odnosząc się do "treści pedofilnych" zawartych w podręczniku do przedmiotu Historia i Teraźniejszość. Książka dostała też negatywną recenzję językową. Ministerstwo zamówiło nową opinię.