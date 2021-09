Wszedł na lokomotywę i chciał jechać do domu

Do tej niecodziennej sytuacji doszło na stacji kolejowej w Kraśniku (województwo lubelskie). 39-latek wszedł na lokomotywę i nie chciał zejść. Przybyli na miejsce policjanci musieli ściągać go siłą. Powiedział im, że pił wcześniej alkohol i chciał na lokomotywie dojechać do domu.