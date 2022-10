Robili wykopy pod światłowód, natknęli się na szczątki. "Nie ma wątpliwości, że byli to żołnierze Wehrmachtu"

Nieopodal komendy policji w Kraśniku (woj. lubelskie), pracujący w pasie drogowym operator koparki trafił na szczątki dwóch osób. Według historyka to żołnierze Wermachtu. Jeden z nich miał zginąć w wyniku egzekucji, miał spętane ręce i strzaskaną czaszkę. Do badaczy zgłosiło się też dwóch mężczyzn, którzy twierdzą, że widzieli, co stało się w tym miejscu w 1944 roku.