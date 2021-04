Kraśnik rezygnuje z "powstrzymywania ideologii LGBT przez wspólnotę samorządową"

"Poważny kryzys wizerunkowy"

- Cieszę się, że radni podjęli decyzję o uchyleniu uchwały. To był trudny czas dla naszego samorządu i naszego miasta. Cieszę się, że będziemy mogli skupić się na tym, co stanowi istotę naszej pracy – napisał w przesłanym PAP oświadczeniu burmistrz Kraśnika Wojciech Wilk (PO), który wystąpił do rady o uchylenie wcześniejszej uchwały dotyczącej "powstrzymania ideologii LGBT".