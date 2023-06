Przyniosła notes, który ma po ojcu. Niemal 100 lat temu wpisywali się do niego ułani

Do naszych czasów zachował się notes należący do Wawrzyńca Szmita, starszego wachmistrza 24. Pułku Ułanów, który w dwudziestoleciu międzywojennym stacjonował w Kraśniku (woj. lubelskie). Na pożółkłych kartkach widzimy zapiski naniesione w 1925 i 1927 roku przez kolegów Szmita ze szkoły. Ponad dekadę później wyruszył na kampanię wrześniową, żeby po przejściu szlaku bojowego - łącznie z lądowaniem w Normandii - wrócić po ośmiu latach do domu.

Mój wybrać gdzie chce służyć. Wybrał Kraśnik

- Notes należał do zmarłego w 1990 roku, starszego wachmistrza 24. Pułku Ułanów Wawrzyńca Szmita. Przyniosła mi go córka właściciela, Alicja Szmit. Autorami wpisów są zaś koledzy wachmistrza. Część kartek ozdobionych jest rysunkami. Widzimy na nich chociażby chałupę czy też kwiaty - mówi nam Szulc.

Wpis z czasów nauki w Kraśniku i w Jaworowie

- Wpisy w notatniku pochodzą właśnie z tych dwóch okresów jego życia. Część kolegów wpisało mu się do notesu, gdy był jeszcze w szkole w Kraśniku, a część, gdy pojechał już do Jaworowa - opowiada nasz rozmówca.

Uczestniczył w lądowaniu w Normandii. Później była kampania w Belgii i Holandii

- 19 września 1939 roku przekroczył wraz z pułkiem granicę węgierską i został internowany. W styczniu 1940 roku, wraz z grupą oficerów, przybył do Francji , gdzie od marca pełnił służbę w administracji batalionu. Po klęsce Francji został ewakuowany do Wielkiej Brytanii. Tam 24. Pułk Ułanów stał się częścią 1. Dywizji Pancernej generała Stanisława Maczka - mówi nam Szulc.

Gdy wyruszał na wojnę, w domu została żona i kilkuletni syn

- Istniała jeszcze do 1947 roku. Po tym, jak została rozwiązana, część żołnierzy została na wyspach, a część wróciła do Polski. Wachmistrz Szmit należał do tej drugiej grupy. Gdy wyruszył na kampanię wrześniową zapewne nie zakładał, że wróci do kraju dopiero po ośmiu latach. Pozostawił w Kraśniku żonę Stefanię i kilkuletniego syna - opisuje Szulc. I dodaje: - Żona została uwięziona przez Niemców na zamku w Lublinie za pomaganie Żydom. Syn trafił pod opieką szwagierki (przeżył wojnę, zmarł 20 lat temu - red.). W marcu 1944 roku Stefania została rozstrzelana na terenie obozu na Majdanku.