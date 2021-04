Mieli tam z pociągów wysiadać Prus, Sienkiewicz czy Żeromski. Na dworzec wrócili podróżni

- Cieszę się, że udało się doprowadzić sprawę do szczęśliwego finału. To miejsce przestało straszyć swym wyglądem, a stało się naszą chlubą - mówi Mirosław Żydek, wójt gminy Konopnica.

Chodzi o wzniesiony w 1890 roku dworzec na stacji "Motycz" w miejscowości Kozubszczyzna. Budynek został w ostatnich tygodniach oddany do użytku, po tym jak przeszedł gruntowny remont. Zmieniło się też jego otoczenie – powstał m.in. plac zabaw, siłownia, parking i rondo nawrotowe dla komunikacji podmiejskiej. - Prace pochłonęły 5,5 miliona złotych, z czego około trzy miliny dostaliśmy z funduszy unijnych – podkreśla wójt.

Część pomieszczeń przeznaczono na potrzeby grupy teatralnej

"W pobliskich dworach magnackich bywali znamienici goście"

- Kiedy minie pandemia zamierzamy zorganizować event polegający na tym, że pewna grupka osób na czele z członkami grupy teatralnej przebierze się w stroje z epoki, wsiądzie do pociągu w Lublinie i wysiądzie właśnie na dworcu w Kozubszczyźnie – opowiada Mirosław Żydek.

Okoliczni mieszkańcy przekazują z pokolenia na pokolenie opowieści, że na stacji mieli wysiadać Bolesław Prus, Henryk Sienkiewicz i Stefan Żeromski. – To oczywiście tylko przypuszczenia, ale dość prawdopodobne. Linia kolejowa miała połączenie z Warszawą, a w pobliskich dworach magnackich w Motyczu czy w Radawcu bywali znamienici goście. Popularnością cieszyło się też uzdrowisko w Nałęczowie. Może więc faktycznie najważniejsi chyba pisarze epoki wysiadali na naszym dworcu – uśmiecha się wójt.

Dworzec Kolei Nadwiślańskiej

- Zgodę na budowę linii kolejowej na odcinku z Mławy, przy granicy z Prusami, do Kowla na Wołyniu z odnogą do Iwanogrodu (Dęblina) i Łukowa, wydał car Aleksander II Romanow w 1874 roku. Do prac budowlanych zaangażowano około 2,5 tys. robotników, pochodzących głównie z zachodnich guberni rosyjskich. Jej budowę zakończono w rekordowym tempie zaledwie trzech lat – mówi konserwator.