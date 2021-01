Gruz i płytki ceramiczne - takie odpady wywiózł do lasu niedaleko Kozłówki (Lubelskie) mężczyzna, którego uchwyciła kamera. Leśnicy szybko ustalili jego tożsamość. Kazali mu posprzątać i wystawili 500 złotych mandatu. Odmówił jego przyjęcia, sprawa trafi więc do sądu.

- Nagrały się numery rejestracyjne auta i twarz mężczyzny. Bez trudu ustaliliśmy więc tożsamość. Kazaliśmy mu posprzątać i wstawiliśmy 500 złotych mandatu. Odmówił, więc sprawa trafi do sądu. Maksymalna kara, jaka mu grozi to pięć tysięcy złotych grzywny – podkreśla nadleśniczy.

Niedaleko jest punkt selektywnej zbiórki

Mężczyzna nie widział w swoim postępowaniu nic złego. - Sądził, że wywozi śmieci do prywatnego lasu. Jakby to była jakakolwiek różnica. Tym bardziej, że jakieś sześć kilometrów od tego miejsca (w Nowodworze – przyp. red.) jest punkt selektywnej zbiórki, gdzie można przywieźć odpady budowlane. Do tony rocznie przyjmowane są bezpłatnie – zaznacza Marek Kołtun.