Jechali motorowerami bez świateł, zderzyli się czołowo. 15-letni Kamil nie żyje, 16-letni Konrad trafił do szpitala

Kamil miał piętnaście lat. W niedzielę wieczorem jechał żwirową drogą, która łączy Jeńki i Kowalewszczyznę - dwie wsie na Podlasiu. Chociaż było już ciemno, zarówno on, jak i Konrad, jego o rok starszy kolega jechali bez włączonych świateł. Policja: chłopcy zderzyli się czołowo, gdy jeden z nich próbował wyprzedzić auto.

- Myślałam, że sąsiad w emocjach rozpuszcza plotki. Mówił, że czołowo zderzyły się dwa motory. A przecież - jak myślałam - to skrajnie nieprawdopodobne - opowiada.

Dopiero następnego dnia dowiedziała się, że wypadek miał szesnastoletni Konrad z jej wsi. Dobry chłopak - jak mówi - z wielodzietnej rodziny. Ostatnio często jeździł po okolicy z Kamilem, mieszkającym kilka wsi dalej. To Kamil zginął.

Do zderzenia doszło za wsią - na szutrowej drodze prowadzącej do Kowalewszczyzny. Ruch - zwłaszcza po zmroku - jest tam niemal zerowy. Ale w niedzielę po 21 tamtędy jechała osobowa toyota. Jej kierowca widział tragedię na własne oczy.

Po ciemku

Kamil zginął na miejscu. Konrad w ciężkim stanie został przewieziony do szpitala.

Cios za ciosem

Sołtys i sąsiad Kamila: - To był normalny, fajny i żywy chłopak. Nie żaden rozrabiaka. Jakoś nie mogę uwierzyć, żeby po nocy bez świateł jeździł. Co to w ogóle za pomysł?