Stado żubrów z lotu ptaka. "Naliczyłem 121 zwierząt"

- Informację o tym, że akurat w tych okolicach zaobserwować można spore stado, dostałem dwa dni wcześniej. Jechałem akurat do Hajnówki i pomyślałem, że skręcę w kierunku Trywieży. Nie spodziewałem się, że stado nadal będzie przebywało w tych okolicach. Czekała mnie miła niespodzianka – mówi miłośnik przyrody Marcin Siekierko.

"Myślałem, że jest ich 60-80. Naliczyłem 121"

Już będąc na miejscu miał świadomość, że stado jest ogromne. - Myślałem, że tworzy je jakieś 60, może 80 osobników. Kiedy jednak wróciłem do domu i zacząłem dokładnie przyglądać się zdjęciom, naliczyłem aż 121 zwierząt. Jestem w szoku – opowiada nasz rozmówca.

Na Podlasiu żubry chodzą nawet po ulicach

– Jeśli chodzi o żubry, to jest to moja druga przygoda. W grudniu podleciałem bardzo blisko "królów puszczy" zaobserwowanych w okolicach Narewki. Były to jednak tylko trzy osobniki, a nie 121 - uśmiecha się nasz rozmówca.