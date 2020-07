Na koloniach mieli kontakt z zakażoną pielęgniarką, po powrocie wszyscy przejdą testy

Kolonie (siedem dni) dzieci zakończyły już w izolacji. W niedzielę wracają do swoich domów. Najpierw przyjechały do Olsztyna, gdzie w szpitalu dziecięcym zostały im wykonane szybkie testy.

- Dzieci wyjechały dziś o 6 rano, nie zatrzymywały się po drodze. Próbki niedawno zostały pobrane. Pielęgniarka weszła do autobusu i pobrała wymazy od 45 dzieci i pięciu opiekunów - informuje Janusz Dzisko, inspektor WSSE w Olsztynie

Do Węgorzewa dojadą około 19-20, powinny być już wtedy znane wyniki testów. Od tego zależą dalsze decyzje, co do ewentualnej izolacji dzieci.