Walczył z koronawirusem, teraz sam walczy o życie. "To pokazuje, jak niebezpieczną misję wykonują lekarze"

Chory na COVID-19 lekarz ze szpitala w województwie podlaskim został w bardzo poważnym stanie przetransportowany do Szpitala Wolskiego w Warszawie. - Był na pierwszej linii frontu walki z pandemią. Na jego przykładzie widać, jak niebezpieczna to walka - mówią podlascy urzędnicy.

Stan chorego jest tak poważny, że respirator, do którego był podłączony okazał się niewystarczający. Dlatego trzeba go było jak szybciej podpiąć do ECMO, czyli urządzenia, które natlenia krew pozaustrojowo. W dużym skrócie - maszyna "oddycha" za płuca pacjenta i pompuje krew po całym organizmie – zamiast serca. W tym czasie odciążone organy chorego mają możliwość regeneracji.