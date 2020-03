Nie chcą szpitala zakaźnego w Łomży, ale "decyzja zapadła". Pacjenci ewakuowani

Nie pomógł oficjalny list z podpisami do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego. Chociaż mieszkańcy i prezydent miasta protestowali, to Szpital Wojewódzki w Łomży będzie przekształcony w szpital zakaźny. - Decyzja zapadła, ja jej nie komentuję - mówi Marcin Sekściński, wicewojewoda Podlaski.

Ministerstwo Zdrowia zadecydowało, że Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży (woj. podlaskie) zostanie przekształcony w szpital zakaźny w województwie podlaskim. Listę takich placówek w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa resort zdrowia opublikował w piątek. Od poniedziałku mają być one gotowe do przyjmowania pacjentów.

Kiedy informacja dotarła do prezydenta Łomży i mieszkańców, ci postanowili zaprotestować. Napisali list do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego, pod którym podpisał się prezydent miasta i radni.

"Szpital Wojewódzki w Łomży jest jedyną tego typu placówką na terenie Miasta Łomża i subregionu łomżyńskiego. Obecnie znajduje się w trudnej sytuacji finansowo-organizacyjnej. (...) Tym bardziej zastanawia nas, dlaczego zrezygnowano z umiejscowienia tego typu placówki w stolicy województwa podlaskiego. W mieście Białystok znajdują się bowiem: Uniwersytecki Szpital Kliniczny, Dziecięcy Szpital Kliniczny, Wojewódzki Szpital Zespolony, Białostockie Centrum Onkologii" - czytamy w piśmie do ministra.

I dalej, że Białystok posiada "wystarczające i najlepsze w województwie zaplecze ekonomiczne, gospodarcze, społeczne i infrastrukturalne do prawidłowej i bezpiecznej realizacji tego przedsięwzięcia".

Ewakuacja 100 pacjentów

- Szpital Wojewódzki w Łomży został wskazany przez pana ministra do tego, żeby zabezpieczyć społeczeństwo, ludzi zagrożonych koronawirusem, którzy będą w przyszłości i teraz. Przed nami poważne zadanie, zadanie przeprowadzenia bezpiecznej ewakuacji pacjentów i przygotowania szpitala do pełnienia funkcji, o której wspomniałem - powiedział w sobotę dziennikarzom.

Dodał, że pacjenci, których stan zdrowia na to pozwoli, zostaną wypisani do domu. Pozostali, około 100 pacjentów, trafią do różnych szpitali.